Eurozapping : la Finlande en route pour rejoindre l’OTAN, une inflation à 7% en Grande-Bretagne

Depuis l’invasion de l’Ukraine, la Finlande s’inquiète pour son armée. Son armée pourrait bientôt rejoindre les troupes de l’OTAN. La Première ministre Sanna Marin l’a annoncé lors d’une visite en Suède, confrontée au même dilemme. Aujourd’hui, un rapport du gouvernement finlandais entame le processus. La demande finlandaise pourrait aboutir avant la fin de l’été.

Les ports d’Odessa et de Marioupol inaccessibles

Avec la guerre, les récoltes des vastes plaines ukrainiennes ne peuvent plus être exportées par les ports d’Odessa et de Marioupol. Alors les Ukrainiens misent tout sur le train. De nouvelles voies direction l’Union européenne doivent permettre d’écouler ces stocks qui pour l’instant sont au plus haut.

Une inflation à 7% en Grande-Bretagne. Pour cette pizza, l’huile provient d’Ukraine et le prix a été multiplié par deux. Idem pour la sauce tomate qui vient d’Espagne. Sans parler du chauffage au gaz russe. "Je n’ai jamais rien connu de tel. La nourriture importée, l’énergie : tout augmente chaque minute", déclare Paul White, propriétaire d’une pizzeria.