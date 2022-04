Guerre en Ukraine : la patrouille de l'air de l'Otan piste les Russes à la frontière polonaise

Grâce à leurs radars perfectionnés, les avions Awacs de l'Otan parviennent à repérer ceux des Russes et sont en mesure de les intercepter s'ils venaient à dépasser la frontière Polonaise.

Les avions Awacs, de l'Otan, ont des radars de 9 mètres de diamètre. Au plus près de la frontière ukrainienne, ils s'occupent du renseignement. À bord, une dizaine de militaires de nationalités différentes, qui surveillent les alertes régulières. "On vient de détecter, en Biélorussie, un appareil de confection russe. Donc, sans plus de détails actuellement", explique un des chefs de la mission, qui est Français. Pour lui, il peut s'agir d'une troupe russe, positionnée en Biélorussie, qui rentrerait chez elle.

Surveillance aérienne

Les opérateurs de surveillance évaluent la vitesse, l'altitude et la nature précise de l'avion repéré. "C'est un appareil qui ne transmet pas les signaux habituels, ce qui peut être une indication que c'est un avion de chasse", explique un autre. Des avions de chasse de l'Otan sont, eux aussi, positionnés au-dessus de la Pologne. "Si les Russes passent la frontière, on peut utiliser nos chasseurs pour intercepter ce genre d'avion", indique un militaire.