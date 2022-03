Eurozapping : bébés prématurés en Ukraine, plus de trains entre la Finlande et la Russie, l'Espagne dégage des fonds pour soutenir l'économie

Sur la BBC, le nombre de prématurés qui explose en Ukraine. Dans une maternité de Lviv, Victoria vient de naître. Prématurée, elle ne fait que 800 grammes. Sa mère a subi trop de stress. A Kharkiv, la situation est telle que deux tiers des femmes accouchent avant terme. "Vous ne pouvez pas emmener un enfant de 800 grammes dans un bunker. C'est le condamner d'emblée", regrette Iryna Kondratova, directrice du centre périnatal de Kharkiv. Les médecins ont décidé de rester, prêts à affronter les bombes pour sauver ces nouveau-nés, en attendant de construire des couveuses dans les sous-sols.

L'Espagne va sortir 6 milliards d'euros

En Finlande, la liaison ferroviaire avec la Russie est coupée. Le dernier train de Saint-Pétersbourg pour Helsinki est arrivé en gare dimanche 27 mars au soir. Les passagers regrettent la fin d'Allegro, cette liaison quotidienne avec la Russie, victime des sanctions : "On avait de grands espoirs pour les relations entre la Finlande et la Russie, et là c'est fini pour longtemps". La réaction ne s'est pas faite attendre. Le ministre des Affaires Etrangères russe annonce une restriction sur les visas pour les pays hostiles à la Russie.

Pour éteindre la crise, l'Espagne débloque des milliards. Le Premier ministre Pedro Sanchez annonce un vaste plan de soutien aux ménages et à l'économie. Six milliards d'euros pour atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie. "Le gouvernement accordera une remise de 20 centimes sur chaque litre de carburant jusqu'au 30 juin. Il financera 15 centimes et les compagnies pétrolières au moins 5 centimes", a-t-il déclaré. Avec ces mesures, le gouvernement espère éteindre la grogne sociale qui secoue le pays depuis des semaines.