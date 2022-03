Guerre en Ukraine : la Finlande interrompt les derniers trains entre la Russie et l'UE

Malgré les sanctions européennes contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de la plupart des liaisons aériennes et terrestres, la liaison avait été maintenue pour permettre à des citoyens finlandais ou russes de quitter la Russie.

Plus aucun train ne relie la Russie et l'Union européenne. La compagnie ferroviaire finlandaise a annoncé, vendredi 25 mars, l'interruption du trafic sur la ligne reliant Saint-Pétersbourg et Helsinki, où circulent les derniers trains permettant aux Russes de rejoindre l'UE. Le dernier train "Allegro" en provenance de Russie doit arriver dimanche dans la capitale finlandaise, a prévenu l'opérateur national VR.

Le gouvernement finlandais estime désormais qu'un laps de temps suffisant a été laissé pour permettre aux Finlandais installés en Russie de rentrer chez eux et qu'"opérer le service n'est plus approprié" au regard des sanctions contre la Russie.

Les trains, longtemps bondés dans les premières semaines suivant l'invasion de l'Ukraine avec 700 passagers par jour, affichent ces derniers jours des taux de remplissage plus normaux, de l'ordre de 60%, selon VR.

Les voies aériennes, terrestres et ferroviaires fermées

Après la fermeture de la plupart des liaisons aériennes et terrestres, une liaison ferroviaire avec 100 trains par mois relie encore l'enclave russe de Kaliningrad au reste de la Russie via la Lituanie, pays membre de l'UE, mais les citoyens russes en transit ne sont pas autorisés à descendre lors de son arrêt à Vilnius.

En l'absence de statistiques officielles, on estime que des milliers de Russes ont quitté le pays après le lancement de l'offensive de l'armée russe en Ukraine, vers la Finlande et notamment vers la Turquie.