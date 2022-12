Eurozapping : aides européennes à l'Ukraine en Lettonie, caviar polonais et jouets non genrés en Espagne

Comme chaque jour, le JT de 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 19 décembre.

Dans la capitale lettonne Riga se tenait lundi 19 décembre un sommet des représentants de la force expéditionnaire conjointe. Elle comprend notamment le Royaume-Uni, le Danemark ou la Finlande et s'est engagée à soutenir militairement l'Ukraine. Londres a par exemple promis plus de 2 milliards d'euros d'aide pour aider Kiev à consolider, avant l'hiver, les positions reprises aux forces russes.

En Pologne, le caviar a le vent en poupe. Le pays en exporte de plus en plus vers l'Europe, les États-Unis ou encore les Emirats arabes unis. De nombreux clients souhaitent éviter le caviar russe.



Des jouets non genrés en Espagne

Dans les rayons des magasins espagnols, on trouve de plus en plus de jouets non genrés. On y trouve des poussettes, des poupées ou des petites voitures pour tous. "Si nous voulons qu'un garçon devienne sage femme ou qu'une fille devienne mécanicienne, les jouets doivent avoir une fonction très importante en termes de formation", précise Ignacio Gaspar, directeur d'un magasin de jouets.