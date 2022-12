Russie : Vladimir Poutine en visite en Biélorussie pour consolider son alliance avec Alexandre Loukachenko

Le président russe Vladimir Poutine a rendu visite à son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko. Grands alliés, les deux régimes ont annoncé il y a deux mois la création d'une force militaire commune.

C'est un Vladimir Poutine enjoué, accueilli par son grand allié et homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est arrivé à Minsk (Biélorussie), lundi 19 décembre. L'occasion pour lui de rappeler l'importance pour lui de cette coopération. "Il est certain que la Biélorussie est notre alliée, et dans le bon sens du terme. Par conséquent, dans tous les domaines, les problèmes sont résolus sur cette base."



Une force militaire commune

Si les deux chefs d'État se disent ouverts au dialogue, y compris avec les pays européens, cette rencontre intervient deux mois après l'annonce d'une force militaire commune. Ses visées seront uniquement défensives, assure le gouvernement biélorusse, qui s'estime menacé par de potentielles attaques ukrainiennes. Si la Biélorussie n'est pas officiellement engagée dans la guerre en Ukraine, le pays sert de base arrière aux troupes russes dans leurs offensives. Les deux pays s'étaient rapprochés en 2020, quand Moscou avait soutenu la violente répression des contestations contre la réélection d'Alexandre Loukachenko.