Dordogne : un village se mobilise pour accueillir une famille de réfugiés

En cœur, elles chantent l’hymne ukrainien. Olga, la mère, et sa fille Natalia, sont arrivées à La Roche-Chalais en Dordogne, après un périple de plusieurs jours. Originaires de Kiev, elles ont fui leur pays au lendemain des premiers bombardements. "Le temps de comprendre ce qu’il fallait faire, j’ai réveillé les enfants et je leur ai dit : ‘on se prépare vite, on s’en va'", raconte Olga Lieppo, habitante de Kiev. Elles sont accueillies ici par des proches, Claude et sa femme Liudmyla, d’origine ukrainienne. Chaque jour, ils sont aidés par les villageois, dans cet élan de solidarité.



Service technique, élus locaux et bénévoles s’activent

Dans un garage voisin, Français et Ukrainiens bouclent ensemble les derniers cartons, à destination des personnes restées sur place. Pendant ce temps dans le village, une autre initiative se prépare. Une propriété, rachetée par la mairie avant le conflit, est en passe d’accueillir ces nouveaux habitants ukrainiens. Service technique, élus locaux et bénévoles s’activent pour remettre en état les 150 m² de la bâtisse. Bientôt, Olga et sa famille pourront s’installer au cœur du village qui les a si bien accueillies.