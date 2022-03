Guerre en Ukraine : Un Français crée une appli pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver un hébergement partout en France

Sébastien Champalaume, un développeur de Vannes, dans le Morbihan, a créé cette semaine un site et une application pour proposer aux réfugiés ukrainiens des hébergements partout en France, rapporte France Bleu Armorique vendredi 4 mars.

Le site s'appelle "solidarité accueil réfugiés ukrainiens", et il se transforme en application quand on l'ouvre sur son smartphone, rapporte France Bleu Armorique. Il est en ligne depuis le milieu de la semaine, et compte déjà 68 inscriptions et 17 hébergements proposés : en Bretagne, mais aussi dans l'Aveyron, en région parisienne, dans le Lot, en Pays de la Loire, en Dordogne, dans la Somme, en Isère et dans les Alpes-Maritimes.

"J’étais devant la télé dimanche à regarder un reportage sur les réfugiés ukrainiens et je me suis demandé comment les aider. Ma maison est déjà pleine, alors j’ai décidé de mettre mes compétences à profit", explique Sébastien Champalaume, développeur de profession. Quelques jours lui ont suffi pour mettre en ligne son idée.

Une mise en contact sécurisée entre réfugiés et hébergeurs

Le principe est simple : "Les particuliers qui veulent proposer un hébergement s’inscrivent, décrivent le lieu de vie avec le département et la ville, le nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir, cela génère un formulaire de contact sur le site", détaille Sébastien Champalaume. "Les réfugiés peuvent alors contacter directement l’hébergeur par mail, mais de façon anonyme, sans échange de coordonnées dans un premier temps", rassure le développeur. La mise en relation est donc sécurisée selon le concepteur qui vérifie également chaque annonce.

Pour l'instant, le site et l'application ne sont disponibles qu'en français, mais Sébastien Champalaume n'exclut pas de le traduire en ukrainien, "il me faudra juste un peu de temps et de l'aide", souffle-t-il.