DIRECT VIDEO - La résistance ukrainienne, pire ennemi de Poutine ? Le débat du Talk franceinfo

La résistance ukrainienne joue un rôle de premier plan dans la guerre en Ukraine. Aux côtés de l'armée, des réseaux de résistants que l'on appelle les partisans fournissent des renseignements aux forces de Kiev et parfois, frappent l'ennemi. L'armée russe traque sans relpâche cette armée de l'ombre. Si Kherson est une des villes où la résistance est la plus active, les réseaux de transmission par les civils d'informations essentielles pour l'armée ukrainienne sont actifs dans beaucoup de villages et de petites villes au sud et à l'est de l'Ukraine.

Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef du site UkraineWorld.org et Omar Ouahmane, grand reporter à la Rédaction Internationale de Radio France sont dans le Talk pour en discuter.

Un sentiment d'unité nationale

La résistance des Ukrainiens et Ukrainiennes ne passe pas uniquement par le recours aux armes ou au renseignement secret. A Melitopol, c'est aussi par des campagnes d'affichage ou d'autres modes de désobéissance civile que s'expriment la défiance face à l'occupation Russe.

D'après la chercheuse Anna Colin Lebedev, la résistance de l'armée et des civils ukrainiens face aux forces militaires russes semble prendre racine dans le sentiment d'unité nationale, consolidé par la guerre engagée en 2014 dans le Donbass.

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.