Direct Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron attendu à Prague, où il doit préciser sa position sur Kiev

Alors qu'Emmanuel Macron semble de plus en plus vouloir imposer son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec la Russie, le président français est attendu mardi 5 mars à Prague pour y rencontrer son homologue tchèque Petr Pavel, lui-même reçu à Paris en décembre. Les deux dirigeants sont censés donner une conférence de presse en début d'après-midi.

Parmi les annonces espérées, celle du montant de la contribution de Paris à l'initiative tchèque visant à acheter des munitions hors Union européenne, pour ensuite les livrer aux soldats ukrainiens. Longtemps réservé sur cette proposition, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière que la France y contribuera finalement. Suivez notre direct.

La France va contribuer à la reconstruction de l’oblast de Tchernihiv. "Un partenariat entre les communautés françaises et ukrainiennes est essentiel pour le développement durable de la région de Tchernihiv", située à la frontière nord de l’Ukraine avec la Russie, a souligné le vice-premier ministre chargé de la reconstruction de l’Ukraine dans un communiqué, précisant que "des travaux conjoints sont déjà en cours (…) pour un montant total de plus de 5 millions d’euros".

Deux secouristes tués par une frappe russe à Donetsk. Le drame a eu lieu alors qu'ils éteignaient un incendie provoqué par une attaque antérieure, à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine. "Oleg Martynenko et Bohdan Ravlyk sont morts. Ils ont désormais 29 et 31 ans pour toujours. Trois autres sauveteurs ont été blessés et sont soignés", a annoncé le ministre de l’intérieur ukrainien, Ihor Klymenko, sur son compte Telegram.

Moscou dit avoir convoqué l'ambassadeur d'Allemagne. Cette déclaration fait suite à la fuite d'échanges entre des officiers allemands. Une allégation que Berlin a démentie quelques heures plus tard. Il s'agit d'une "tentative des Russes pour semer la discorde", ont dénoncé les Etats-Unis. "Nous n'allons pas plier devant cette tentative", a affirmé John Kirby, porte-parole de la Maison Blance