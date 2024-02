Direct Guerre en Ukraine : des chefs d'Etat se réunissent à Paris pour réaffirmer leur soutien à Kiev

Réunion au sommet à Paris. Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement, essentiellement européens, se réunissent lundi 26 février à l'initiative d'Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. La victoire ou la défaite du pays "dépend de vous", a lancé dimanche à ses alliés le président Volodymyr Zelensky, qui s'adressera en visioconférence à la réunion organisée au palais de l'Elysée. La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, et les Premiers ministres d'une quinzaine de pays de l'UE, seront présents. Suivez notre direct.

"Nous ne sommes ni résignés, ni défaitistes." Le but de cette réunion est de "remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine efficacement", déclare l'Elysée. "Il s'agit de contredire l'impression que les choses sont en train de se déliter, de réaffirmer que nous ne sommes pas fatigués et que nous sommes déterminés à faire échec à l'agression russe. Nous voulons envoyer le message clair à Poutine qu'il ne l'emportera pas en Ukraine", insiste la présidence française. "Nous ne sommes ni résignés, ni défaitistes", martèle l'Elysée, "il n'y aura pas de victoire de la Russie en Ukraine".

L'aide européenne très attendue. Au moment où le soutien américain, crucial pour Kiev, est toujours bloqué au Congrès, et où la possibilité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche donne des sueurs froides à l'UE, Emmanuel Macron appelle l'Europe à un "sursaut collectif" face à la Russie. La recrudescence des attaques cyber et informationnelles d'une Russie "de plus en plus agressive" sera d'ailleurs évoquée lors de la réunion, selon l'Elysée, qui fustige les manœuvres d'"intimidation" russes.

Raphaël Glucksmann réclame "des actes". Le député européen, tête de liste Place publique et Parti socialiste pour les élections européennes, a réclamé sur franceinfo lundi "des actes" pour venir en aide à l'Ukraine. Les Ukrainiens ont "besoin d'armes, de munitions, d'aviation, d'artillerie", et il faut du "sérieux" sur les sanctions adressées à la Russie, estime-t-il.