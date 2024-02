Météo : la Gironde et le Pas-de-Calais maintenus en vigilance orange aux crues

Météo-France a laissé la Gironde et le Pas-de-Calais en vigilance orange en raison d'un risque de crues, lundi 26 février. Les Deux-Sèvres, en alerte depuis jeudi, en raison d'un risque de débordement de la Sèvre niortaise, ne sont plus concernées. Les niveaux de la Canche, de l'Hem, de l'Aa et de l'amont de la Lys et de la Laquette (Pas-de-Calais) et à la confluence Garonne-Dordogne (Gironde) sont particulièrement scrutés. "Une attention particulière sera toutefois à porter autour du bassin d'Arcachon où l'écoulement des pluies abondantes de ce dimanche pourra être contrarié par des niveaux marins élevés aux pleines mers", assure Météo-France.

"Les conditions météorologiques du week-end (vents importants au niveau de l'estuaire, coefficients de marées en hausse et précipitations modérées à fortes observées et à venir sur le bassin versant de la Dordogne) vont provoquer des débordements modérés lors de la pleine mer de lundi matin sur le secteur de Libourne", ajoute Vigicrues dans son bulletin. Cette vigilance s'étend jusqu'à mardi pour les deux départements.