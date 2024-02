Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un cessez-le-feu espéré "d'ici lundi prochain", déclare Joe Biden

Joe Biden veut y croire. Le président américain a déclaré lundi 26 février avoir "espoir" qu'un cessez-le-feu prenne place à Gaza "d'ici lundi prochain". "Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches, ce n'est pas encore fait", a-t-il déclaré à la presse lors d'un déplacement à New York. Les pays médiateurs, Qatar, Egypte et Etats-Unis, tentent de négocier un compromis avec Israël et le Hamas en vue d'une trêve. Suivez notre direct.

L'offensive sur Rafah se prépare. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a réaffirmé dimanche qu'Israël lancerait prochainement une opération terrestre contre Rafah, permettant selon lui une "victoire totale" sur le Hamas en "quelques semaines". Une trêve, si elle était conclue, ne ferait que "retarder" cette offensive, a-t-il souligné.

De l'aide humanitaire larguée par la Jordanie. L'armée jordanienne a déclaré lundi avoir effectué une série de largages d'aide humanitaire, de nourriture et d'autres fournitures "directement à la population" palestinienne de la bande de Gaza assiégée, dont un par un avion de l'armée française. Le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué, a confirmé cette opération, ajoutant que "2,2 tonnes de colis alimentaires et de kits d'hygiène" avaient été largués par l'aéronef français "dans des conteneurs spécifiques équipés de parachutes".

Visite de l'émir du Qatar à Paris. Dans ce contexte, Tamim ben Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar, pays au centre des efforts de négociations et qui héberge le Hamas, entame mardi à Paris une visite d'Etat de deux jours, a annoncé la présidence française. Un dîner doit avoir lieu ce soir à l'Elysée, pour approfondir la relation bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, de la défense et de la sécurité. Certaines personnalités sont attendues, comme Kylian Mbappé, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, ou encore celui de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune.