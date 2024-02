Guerre entre Israël et le Hamas : une trêve des opérations militaires est attendue durant le ramadan, assure Joe Biden

Les pays médiateurs, Qatar, Egypte et Etats-Unis, tentent de négocier un compromis avec Israël et le Hamas en vue d'une trêve.

Joe Biden veut y croire. Le président américain a affirmé, lundi 26 février, qu'Israël cesserait ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza lors du ramadan. "Le ramadan arrive et il y a eu un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans des opérations durant le ramadan, afin de nous donner le temps de faire sortir tous les otages" détenus par le mouvement islamiste palestinien, a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne américaine NBC. Le mois du ramadan doit débuter aux alentours du 10 mars. Les pays médiateurs, Qatar, Egypte et Etats-Unis, tentent de négocier un compromis avec Israël et le Hamas en vue d'une trêve.

"J'ai espoir que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu", avait déclaré plus tôt Joe Biden. "Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous en sommes proches, ce n'est pas encore fait", a-t-il nuancé. Le Hamas réclame notamment depuis des semaines un cessez-le-feu complet avant tout accord sur la libération des otages. Israël, de son côté, affirme qu'une trêve ne signifierait pas la fin de la guerre et que celle-ci se poursuivrait jusqu'à l'élimination totale du Hamas.

La communauté internationale s'inquiète des conséquences potentiellement désastreuses d'une prochaine offensive terrestre annoncée par Israël sur la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de Gaza, où sont réfugiés, selon l'ONU, près d'un million et demi de Palestiniens, piégés contre la frontière fermée avec l'Egypte. Le bilan de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien approche les 30 000 morts dans la bande de Gaza, selon le décompte du ministère de la Santé du Hamas.