Crise Ukraine-Russie : la chercheuse Anna Colin-Lebedev a répondu à vos questions

La chercheuse à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie post-soviétique et du conflit dans la région du Donbass, était l'invitée de franceinfo.

Se dirige-t-on vers une nouvelle "guerre mondiale" ? Jusqu'où peut aller Vladimir Poutine en Ukraine ? Kiev a lancé, mercredi 23 février, la mobilisation des réservistes de son armée et demandé à ses ressortissants de quitter la Russie au plus vite, par crainte d'une escalade militaire par Moscou.

La veille, le Parlement russe a donné son feu vert à une opération militaire en Ukraine, une décision qualifiée de "début d'une invasion" par le président américain, Joe Biden. Pour mieux comprendre la situation et ses enjeux, franceinfo a reçu Anna Colin-Lebedev, chercheuse à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie post-soviétique. Voici ses réponses aux questions que vous lui avez posées dans le live de franceinfo.

@Lou : Quels sont les intérêts de Poutine en Ukraine ?

Anna Colin-Lebedev : L'Ukraine est un voisin important pour la Russie, mais il y a une focalisation disproportionnée de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Poutine voit au-delà de la Russie et veut se placer au centre d'un "monde russe". Un monde russe sans Ukraine ne fonctionne pas véritablement. Par ailleurs, il ressent un sentiment d'injustice de voir l'Ukraine, son voisin le plus important, se détourner de la Russie et se tourner vers l'Occident.

@Allain : L'Ukraine est-elle une création des communistes à Moscou, comme l'affirme Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine construit un récit historique très particulier. Son objectif n'est pas d'être juste dans son analyse, mais de justifier son intervention en Ukraine. Les historiens sont presque désemparés devant ces déclarations, tant chaque phrase peut être contestée. Par exemple, il néglige complètement le sentiment d'appartenance à une nation ukrainienne, qui est présent chez les intellectuels et la population de ce pays dès le XIXe siècle.

Lors de sa déclaration sur la reconnaissance des républiques populaires, lundi, Vladimir Poutine a fait un cours d'histoire pendant une heure. Pour Poutine, l'Ukraine n'existe pas, c'est une nation artificielle.

@KB : Quelle légitimité a la Russie sur les territoires séparatistes ?