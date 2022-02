Vous voulez mieux comprendre la crise entre l'Ukraine et la Russie ? Posez vos questions à la chercheuse Anna Colin Lebedev, elle y répond dès maintenant

Ce qu'il faut savoir

Vers un statu quo ou une invasion massive ? Vladimir Poutine a reconnu mardi 22 février la souveraineté des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk, dont une partie est encore sous le contrôle de Kiev. Selon le président russe, l'éventuelle entrée de l'armée russe en territoire ukrainien dépendra de la situation "sur le terrain". Mais le président américain Joe Biden a dénoncé "le début d'une invasion russe de l'Ukraine". Mercredi, l'Ukraine a annoncé la mobilisation des réservistes de l'armée.

Afin de mieux comprendre la situation et ses perspectives d'évolution, franceinfo invite Anna Colin Lebedev, mercredi 23 février à partir de 10 heures. Maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Paris Nanterre, elle est spécialiste des sociétés postsoviétiques et a notamment étudié la sociologie des combattants du Donbass. Vous pouvez l'interroger et retrouver toutes ses réponses à vos questions dans ce direct.

Des sanctions contre la Russie. Les 27 Etats membres de l'Union européenne sont "tombés d'accord sur un premier paquet de sanctions à l'unanimité", a annoncé mardi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Ces sanctions "feront très mal à la Russie", a ajouté le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Les Etats-Unis ont également annoncé leurs propres mesures.

Un soldat tué et six blessés en Ukraine. Ces militaires ont été tués lors de bombardements séparatistes dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée ukrainienne. En 2021, selon les forces armées ukrainiennes, 66 soldats ont été tués dans les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Kiev demande des garanties aux Occidentaux. L'Ukraine a exhorté ses alliés à lui fournir davantage d'armes et à lui donner des garanties sur une future adhésion à l'Union européenne pour la soutenir face à la Russie. "Nous allons mobiliser le monde entier pour obtenir tout ce qu'il nous faut pour renforcer notre capacité de défense", a déclaré le ministre des Affaires étrangères ukrainien mardi.

Suspension du gazoduc Nord Stream 2. L'Allemagne a fini par céder, mardi, en suspendant la mise en service du nouveau gazoduc qui doit relier la Russie à son territoire, à la suite de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux provinces ukrainiennes de Donetsk et Lougansk.