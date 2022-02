Ukraine : Vladimir Poutine reconnaît la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk

Le président russe a précisé que les frontières exactes devraient être tracées lors de pourparlers entre les deux républiques séparatistes et l'Ukraine.

Vladimir Poutine détaille ses vélléités territoriales sur les deux régions de Lougansk et Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Comme l'a affirmé son président, mardi 22 février, la Russie reconnaît la souveraineté de la totalité de ces deux régions séparatistes prorusses, et pas seulement sur les zones sous leur contrôle.

>> Suivez l'évolution de la crise ukrainienne dans notre direct

"Nous avons reconnu l'indépendance de ces républiques, c'est-à-dire tous leurs documents fondamentaux, y compris leur Constitution. Et dans la Constitution sont inscrites les frontières des régions de Donetsk et Lougansk telles qu'elles étaient quand elles faisaient partie de l'Ukraine", a souligné le président russe devant des journalistes. Il a cependant précisé que les frontières exactes devraient être tracées lors de pourparlers entre les deux républiques séparatistes et l'Ukraine.

Poutine demande l'envoi d'un soutien militaire aux séparatistes

Le président russe a aussi demandé à la chambre haute du Parlement d'autoriser l'envoi de militaires russes en soutien aux séparatistes prorusses. Le vice-ministre russe de la Défense Nikolaï Pankov a lu la demande du chef de l'Etat devant l'assemblée réunie en session extraordinaire, arguant qu'"aux frontières des républiques populaires de Donetsk et Lougansk, une armée (ukrainienne) de 60 000 hommes et de blindés lourds" avait été déployée.

Vladimir Poutine a enfin jugé que la "meilleure solution" pour mettre un terme à la crise autour de l'Ukraine serait que Kiev renonce à son désir de rejoindre l'Otan. Il faudrait que le pouvoir ukrainien "s'en tienne à une neutralité", selon lui.