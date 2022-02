Crise en Ukraine : les esprits s'échauffent

Après l’entraînement des troupes russes de Vladimir Poutine en Biélorussie et des manœuvres navales russes en mer Noire, les États-Unis ont vu rouge, vendredi 11 février. "Tout Américain présent en Ukraine doit partir dès que possible et en tout état de cause, dans les 24 à 48 heures. Le risque est déjà suffisamment élevé et la menace suffisamment immédiate pour que la prudence s’impose", a déclaré Jake Sullivan, conseiller pour la sécurité américaine.

Emmanuel Macron tente de calmer les deux camps

Pour la Russie, c’est une "spéculation provocatrice". Alors les États-Unis dramatisent-ils ? "Ils sont très alarmistes alors que visiblement, tout en étant inquiets, les Français et les Allemands n’ont pas du tout cette attitude", indique Jean Radvanyi, géographe. Entre les Américains et les Russes, Emmanuel Macron joue la carte du médiateur. "Un dialogue sincère n’est pas compatible avec une escalade militaire", a déclaré le président français.