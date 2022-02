Crise en Ukraine : "Emmanuel Macron ramène la voix européenne", selon la chercheuse Tatiana Kastouéva-Jean

Emmanuel Macron a effectué une tournée diplomatique lundi 7 et mardi 8 février en se rendant à Moscou (Russie), à Kiev (Ukraine) puis à Berlin (Allemagne) afin d’évoquer la crise en Ukraine. "La France a une responsabilité particulière en ce moment donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne et notamment sur l’un des volets qui sont les accords de Minsk. Ce sont les accords qui ont été conclus en février 2015 pour régler la situation à l’est de l’Ukraine justement. C’est un morceau de puzzle dont la confrontation actuelle, l’accumulation des troupes russes à la frontière, est partie avant que la Russie n’élargisse ses exigences à des sujets beaucoup plus larges qui concernent d’une manière générale la sécurité européenne et l’ordre européen tel qu’il s’est créé après la chute de l’URSS", détaille Tatiana Kastouéva-Jean, chercheuse spécialiste de la Russie à l’IFRI (Institut français des relations internationales).

L’importance de la force militaire russe

"On voit bien que depuis plusieurs années, la force militaire, la menace militaire vient appuyer les exigences politiques et vient appuyer le nouveau positionnement de la Russie sur la scène internationale", explique la chercheuse. Tatiana Kastouéva-Jean souligne que dans plusieurs conflits, cette force militaire "bascule les choses et repositionne la Russie différemment. On lui parle différemment, ça la rend un interlocuteur incontournable sur beaucoup de dossier".