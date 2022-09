Assemblée générale de l'ONU : à la tribune, Emmanuel Macron fustige la Russie

Lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte mardi 20 septembre à New York (Etats-Unis), Emmanuel Macron a longuement évoqué le conflit en Ukraine. Dans un discours engagé d'une demi-heure, c'est d'un ton ferme qu'il a fustigé la Russie. "Il est une chose sûre et certaine. Au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie", a-t-il déclaré.

"Un retour à l'âge des impérialismes et des colonies"

Le chef de l'Etat a directement mis en cause Vladimir Poutine. Il accuse le dirigeant russe de menacer la paix dans l'Europe et dans le monde, ainsi que de provoquer un retour en arrière dans l'Histoire : "Nous assistons à un retour à l'âge des impérialismes et des colonies." Plus tôt, le président de la République avait qualifié de "parodie" les référendums russes sur l'annexion de certaines régions ukrainiennes.