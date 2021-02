Royaume-Uni : le Brexit a renforcé la volonté d'indépendance de l'Ecosse

C. Mallay

Entre l'Ecosse et le Royaume-Uni, le divorce semble bel et bien consommé. Malgré le Brexit, la Première ministre écossaise a pris la décision de faire flotter le drapeau européen sur tous les édifices officiels. Le drapeau britannique, quant à lui, ne sera sorti qu'une seule fois par an lors du jour de commémoration des victimes des deux Guerres mondiales. Selon le parti nationaliste écossais, l'avenir du pays est en Europe.

"Nous sommes très Européens et nous voulons le rester"

"Nous sommes très fiers d'avoir le drapeau européen dans tous nos édifices publics. C'est encore une preuve que nous sommes très Européens et que nous voulons le rester", affirme Christian Allard, député au parlement écossais. L'impact du Brexit se fait ressentir en Ecosse. Une étude des chambres de commerce britanniques montre que 49% des exportateurs ont du mal à s'adapter à la sortie du marché unique, effective depuis le 1er janvier. "Malheureusement, tout ce que nous avions dit pendant la campagne sur ce Brexit s'est avéré être vrai et même pire", déplore Christian Allard.

