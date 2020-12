Qui est Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit ?

À 69 ans, Michel Barnier a une carrière politique bien chargée. Nommé en 2016 par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, comme négociateur en chef du Brexit, l'accord du jeudi 24 décembre marque la fin de sa mission. Mais tout a commencé il y a plusieurs décennies pour cet homme tombé amoureux de la politique dès l'adolescence. Il a été le plus jeune élu cantonal, puis le plus jeune député, en Savoie, en 1978.

Retour en France

Sa carrière est extrêmement liée à l’Europe. Il devient ministre délégué aux Affaires européennes dans les années 1990, puis Commissaire européen à la Politique régionale. En 2004, il est nommé ministre des Affaires étrangères, puis de l’Agriculture et la Pêche. En 2009, il retrouve ses premières amours et un fauteuil de député européen. Désormais, Michel Barnier souhaite se consacrer à son pays, la France. Et il ne cache d’ailleurs pas avoir des ambitions pour les années à venir.

Le JT

Les autres sujets du JT