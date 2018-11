On vous explique pourquoi le projet d'accord sur le Brexit plonge le Royaume-Uni dans la crise

Quatre membres du gouvernement britannique ont démissionné, affaiblissant Theresa May alors qu'un projet d'accord de sortie de l'Union européenne a été conclu avec Bruxelles.

C'est un long chemin de croix pour Theresa May. Après avoir validé un projet d'accord pour le Brexit, mercredi 14 novembre, la Première ministre britannique affronte une grave tempête politique. Quatre de ses ministres ont ainsi décidé de démissionner pour afficher leur opposition à ce texte. La cheffe du gouvernement a tenté, jeudi 15 novembre, de défendre le résultat de plusieurs mois de négociations avec l'Union européenne face à la Chambre des communes et la séance a été particulièrement houleuse. Une situation si tendue pour Theresa May que son avenir apparaît désormais incertain.

Que contient ce projet d'accord ?

Le texte, long de 585 pages et 185 articles, prévoit notamment le maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE et un statut spécial pour l'Irlande du Nord "pour éviter une frontière dure", d'après Michel Barnier.

>> Irlande du Nord, droit de résidence, engagements financiers : les principaux points de l'accord sur le Brexit

Le compromis comprend également une période de transition de 21 mois, du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020, durant laquelle la situation actuelle sera maintenue.

Pourquoi le Parlement se déchire-t-il ?

Theresa May est prise en étau entre deux fronts au sein de sa propre majorité. "Les 'brexiters' durs considèrent que l'accord est mauvais parce qu'il fait trop de concessions à l'UE, notamment l'obligation pour le Royaume-Uni de rester dans l'union douanière de façon transitoire", explique Christian Lequesne, professeur à Sciences Po et spécialiste de la politique européenne. Et au sein même du Parti conservateur, il y a "des élus qui pensent que l'accord est mauvais car le Royaume-Uni devrait rester dans l'UE comme un membre plein et entier".

En outre, le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, allié de Theresa May à la Chambre des communes, a ouvertement exprimé son opposition au texte. Le DUP refuse catégoriquement le maintien de l'Irlande du Nord au sein du marché unique européen pour éviter le rétablissement d'une frontière physique avec la République d'Irlande voisine.

Quant au Parti travailliste, il a laissé entendre qu'il ne voterait pas le texte. "Le Parlement n'acceptera pas un faux choix entre ce mauvais accord et l'absence d'accord", a prévenu son dirigeant Jeremy Corbyn. Pour Theresa May, faire voter l'accord relève donc du casse-tête, d'autant que sa majorité est étroite : elle ne tient qu'à 13 voix et elle dépend des 10 voix du DUP, rappellent Les Echos.

La Première ministre est-elle sur la sellette ?

Au-delà de la défense du projet d'accord, Theresa May tente de sauver sa tête. Depuis jeudi matin, quatre ministres de son gouvernement ont démissionné. Et l'élu conservateur Jacob Rees-Mogg mène la révolte : ce chantre d'un Brexit dur a écrit une lettre pour réclamer officiellement un vote de défiance contre la Première ministre britannique. Pour organiser le vote d'une motion de défiance, il faut l'appui de 48 députés, soit 15% du groupe conservateur à la Chambre des communes. En cas de défiance, Theresa May devrait démissionner et le Parti conservateur se trouver un nouveau chef, qui serait automatiquement nommé Premier ministre, explique Libération.

Que se passera-t-il si May démissionne ?

Au Royaume-Uni, la démission de la Première ministre n'entraîne pas forcément de nouvelles élections. Si le Parti conservateur se met d'accord sur le nom de son nouveau leader, celui-ci peut s'installer au 10 Downing Street. Toutefois, "le Parti conservateur est plus divisé qu'on ne pourrait le penser", remarque Christian Lequesne.

La situation à Londres est tellement volatile que tous les scénarios sont possibles. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Christian Lequesneà franceinfo

La chute du gouvernement et des conservateurs n'est donc pas exclue. "On peut très bien imaginer la tenue de nouvelles élections générales et on peut aussi imaginer que celles-ci soient gagnées par les travaillistes", estime le professeur à Sciences Po.

Et le Brexit dans tout ça ?

Là aussi, tout est extrêmement ouvert et difficile à prévoir. "Les 27 pourraient constater les difficultés de Thereas May et rouvrir les négociations, comme ils pourraient signifier au Royaume-Uni qu'il n'est plus possible d'aller plus loin", note Christian Lequesne. Par conséquent, une sortie sans accord avec l'UE, un "no deal", n'est pas improbable. C'est ce que réclament les "brexiters" les plus durs.

"Ils souhaitent dramatiser le plus possible. Aboutir à une absence d'accord signifie pour eux 'on n'a rien cédé, on a sauvé notre indépendance'", résume le spécialiste de politique européenne. Face aux députés, Theresa May a clairement expliqué qu'ils avaient le choix entre soutenir son projet d'accord, risquer une sortie sans accord ou ne pas avoir de Brexit du tout.

Le choix est clair : nous pouvons choisir de partir sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout ou choisir de nous unir et soutenir le meilleur accord que nous pouvions négocier, cet accord.Theresa Mayà la Chambre des communes

Un second référendum sur le Brexit n'est pas à exclure non plus. L'idée gagne du terrain et un deuxième vote est réclamé par une partie des Britanniques. "Pour l'instant peu probable, un tel scénario pourrait devenir plus crédible si le gouvernement May tombait, la Première ministre l'ayant toujours exclu", rapportent Les Echos. Selon un sondage dévoilé par Channel 4 le 5 novembre, en cas de nouveau vote, les partisans d'un maintien dans l'Union européenne l'emporterait avec 54% des voix contre 46%.