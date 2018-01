VIDEO. "Nous n'abandonnerons pas l'Europe" : regardez l'interview de la Première ministre britannique Theresa May au "20 Heures" de France 2

"Nous quitterons l'Union européenne, mais nous n'abandonnerons pas l'Europe." Theresa May a longuement évoqué le Brexit, jeudi 18 janvier, dans un entretien exclusif au "20 Heures" de France 2. "Il n'y aura pas de deuxième référendum sur le Brexit, a martelé la Première ministre britannique. Nous avons posé la question [aux Britanniques], ils ont donné leur point de vue : ils veulent quitter l'Union européenne."

Theresa May s'est également félicitée des relations entre Londres et Paris, alors qu'elle participait jeudi au 35e sommet franco-britannique aux côtés d'Emmanuel Macron. "Je crois que ce sommet franco-britannique montre la force de notre relation [avec la France], mais aussi la relation que nous continuerons à avoir avec l'Europe", a-t-elle assuré.

Theresa May et Emmanuel Macron ont annoncé, jeudi soir, avoir signé un nouveau traité pour "renforcer la gestion conjointe de [la frontière commune entre la France et le Royaume-Uni] avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile". Downing Street s'est notamment engagé à augmenter de 50,5 millions d'euros sa contribution financière au contrôle de la frontière à Calais, en réponse à une attente exprimée par la France.