DIRECT. Emmanuel Macron et Theresa May signent un traité pour "renforcer la gestion conjointe de la frontière" franco-britannique

: Lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst (près de Londres), Emmanuel Macron et Theresa May annoncent avoir signé un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni.

: Ça y est, la conférence de presse commune entre Theresa May et Emmanuel Macron vient de débuter à Londres. Il s'agit d'évoquer la situation des migrants à Calais à l'occasion du 35e sommet franco-britannique. Vous pouvez la suivre en vidéo dans notre direct.





: La Première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron à l'Académie militaire royale de Sandhurst, où a lieu le 35e sommet franco-britannique.

















(Ludovic MARIN / AFP)



: Par ailleurs, Theresa May est l'invitée du journal de "20 heures" sur France 2.

: Emmanuel Macron est actuellement à Londres, où il rencontre Theresa May pour évoquer notamment la situation des migrants à Calais. Une conférence de presse commune est prévue entre 18 heures et 19 heures.