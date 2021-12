Licences de pêche : les pêcheurs français résignés face à la situation

Les pêcheurs français redoutent que les Britanniques imposent prochainement de nouvelles restrictions concernant la pêche à Jersey. Certains n’ont toujours pas pu obtenir de licence et se tournent vers d’autres zones de pêche.

Il n’a toujours pas reçu sa licence pour pêcher à Jersey (Royaume-Uni). Après plusieurs mois d’espoir, Alain Laurenti n’attend plus rien des négociations. Il a fait construire son bateau l’année dernière mais en raison de son absence de licence, une grosse partie de sa pêche se retrouve suspendue. Il annonce "30% de chiffre d’affaires en moins sur l’année" et va se concentrer sur d’autres zones de pêche. Un autre pêcheur dispose, lui, de sa licence. Il aimerait acheter un nouveau bateau car l’actuel est trop vieux, trop étroit. Mais sa licence étant rattachée à son bateau, s’il en change, il ne sera plus autorisé à pêcher à Jersey.

La crainte de nouvelles restrictions

Pour les pêcheurs, une partie de leur avenir se joue ce week-end. L’ultimatum expire vendredi 10 décembre et des négociations sur les quotas de pêche s’ouvrent dimanche. Malgré leur licence en main, certains pêcheurs craignent que les Britanniques imposent de nouvelles restrictions. Ces derniers annoncent jeudi soir ne pas reconnaître la date butoir fixée par la France et l’Union européenne. Avec ou sans licence, l’avenir des pêcheurs s’annonce chaque jour un peu plus compliqué.