En échec sur le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May annonce qu'elle démissionnera le 7 juin

Elle a exprimé son "profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre le Brexit". Theresa May a annoncé, vendredi 24 mai, qu'elle démissionnerait de la tête du Parti conservateur, et donc de son poste de Première ministre, le 7 juin. La campagne pour désigner son remplaçant au sein du parti conservateur débutera la semaine prochaine, a-t-elle affirmé, et elle restera en poste jusqu'à ce qu'elle aboutisse.