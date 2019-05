Brexit : la ministre britannique chargée des relations avec le Parlement remet sa démission

Cette eurosceptique est opposée au nouveau plan proposé par Theresa May, qui prévoit notamment la possibilité d'un second référendum. La Première britannique est extrêmement isolée à l'approche du scrutin européen.

La ministre britannique chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, a annoncé sa démission, mercredi 22 mai. Elle estime "ne plus croire" que le gouvernement puisse mettre en oeuvre le résultat du référendum de juin 2016 en faveur du Brexit. "C'est avec beaucoup de regrets et le coeur lourd que j'ai décidé de démissionner du gouvernement", a-t-elle écrit dans un message accompagnant sa lettre de démission.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 22 mai 2019

Alors que la Première ministre britannique Theresa May a essuyé de nombreuses démissions ces derniers mois au sein de son gouvernement en raison de divergences de vues sur le Brexit, Andrea Leadsom écrit qu'elle a choisi de rester pour "se battre pour le Brexit". La ministre démissionnaire estime qu'il y a "eu des compromis désagréables tout au long du chemin, mais [que Theresa May a] eu [son] soutien déterminé et [sa] loyauté".

Cependant, elle estime désormais que l'approche du gouvernement ne permettra pas "mettre en oeuvre le résultat du référendum" de 2016, qui avait vu 52% des Britanniques voter en faveur du départ de l'Union européenne. La veille, Theresa May avait présenté un plan de la "dernière chance" pour le Brexit. Celui-ci prévoit une série de compromis pour tenter de rallier la majorité des députés, comme la possibilité d'un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE.

>> Brexit : Theresa May propose un "nouvel accord" aux députés, incluant la possibilité d'un second référendum

Theresa May plus que jamais isolée

Ce faisant, Theresa May a lâché du lest et a hérissé les eurosceptiques de son camp, dont Andrea Leadsom. Sur le fond, celle-ci regrette qu'avec ce nouveau projet, le Royaume-Uni ne serait pas "pleinement souverain". Elle pense aussi qu'un second référendum "diviserait dangereusement" le pays. Mais Andrea Leadsom remet également en cause la méthode de la Première ministre et une "rupture dans les procédures gouvernementales" ayant des conséquences négatives sur l'examen des "récents textes de lois relatifs au Brexit".

Ce départ érode l'autorité déjà bien fragile de Theresa May, qui a vu partir au fil des mois une trentaine de membres de son gouvernement mais qui s'accroche désespérément à son poste.

Le "comité 1922", responsable de l'organisation des Tories, s'est réuni dans l'après-midi pour discuter d'un éventuel changement de règles pour évincer Theresa May, déjà sommée la semaine dernière par cette instance de préparer son départ. Les discussions devaient se poursuivre dans la soirée. Graham Brady, le président de ce comité, a déclaré à des journalistes qu'il rencontrerait la Première ministre vendredi, une réunion qui pourrait bien sceller le sort de Theresa May.