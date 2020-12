Brexit : "Nous restons dans une situation difficile parce que le Brexit, c'était une erreur", estime un ancien député conservateur britannique

Quatre ans après le vote des Britanniques en faveur du Brexit et après des mois de négociations, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord ce jeudi 24 décembre. Un soulagement pour l'ancien député conservateur Dominic Grieve, conscient que le chemin est encore long.

"Nous restons dans une situation difficile parce que le Brexit, c'était une erreur", a réagi jeudi 24 décembre sur franceinfo Dominic Grieve, ancien député conservateur britannique, après l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet du Brexit. "Nous allons découvrir l'année prochaine que, même avec cet accord, il y aura des obstacles pour le libre-échange", assure Dominic Grieve. Selon lui, les Britanniques n'ont pas "repris le contrôle de leur destin".

franceinfo : Comment réagissez-vous à la conclusion de l'accord de Brexit ?

Dominic Grieve : Je suis soulagé qu'il y ait un accord parce que si nous n'avions pas eu d'accord, la situation sans accord le 1er janvier aurait été très difficile. Quant aux avantages de cet accord, du point de vue de l'intérêt national britannique, c'est assez douteux. Que cela réussisse, cela dépend de ce que nous allons perdre en quittant l'Union européenne, et il faut que ce que nous allons conserver par cet accord soit balancé en faisant des accords extérieurs que nous voulons et faire grandir notre économie. Et de ce point de vue-là, rien n'a changé. Nous restons dans une situation difficile parce que le Brexit, c'était une erreur. Ce que nous allons découvrir l'année prochaine, c'est que, même avec cet accord, il y aura des obstacles pour le libre-échange des produits.

"Nous avons repris le contrôle de notre destin", dit Boris Johnson ce soir. Cela veut dire finalement qu'il a réussi son pari ?

Mais nous n'avons pas repris le contrôle de notre destin. D'abord, nous avions le contrôle de notre destin quand nous étions au sein de l'Union européenne. Deuxièmement, l'accord qu'il a signé, il est tout à fait évident que ça continue dans un sens à partager notre souveraineté, parce que tout accord commercial le fait. Voilà mon incompréhension de sa position. Du point de vue philosophique, je suis patriote britannique. Je crois à la souveraineté de mon pays, mais je ne la voyais pas entamée de cette façon par notre participation à l'Union. Donc, c'est un point de vue très différent de celui du premier ministre.

C'est surtout la tristesse qui l'emporte pour vous de voir ce point final à ce Brexit ?

Oui, mais ce n'est pas un point final parce qu'il est tout à fait évident que la proximité de nos partenaires européens sera la plaque dominante de notre future prospérité. Nous allons passer cinq à dix ans à refaire des liens avec l'Union européenne. Nous ne serons pas nécessairement un membre. Mais je suis absolument certain que dans les deux-trois ans à venir, il sera évident qu'il va falloir raccrocher des liens que nous avons forgés pour la première fois aujourd'hui, en abandonnant un accord de participation à l'Union qui était bon pour nous.