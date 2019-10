Brexit : le vote décisif du parlement britannique

Si Londres est parvenu à trouver un accord avec Bruxelles concernant le Brexit, cette sortie de l'Union européenne n'est pas encore totalement validée. Boris Johnson doit attendre le vote du parlement britannique. "L'issue pour Boris Johnson risque donc d'être binaire", confie le journaliste Arnaud Comte. Si le parlement vote contre cette proposition, tout le processus de négociations repartirait de zéro pour le gouvernement britannique.

Des opposants parmi les votants

Un nouveau report du Brexit semble pourtant inenvisageable. "L'Europe prévient ce soir, il est hors de question de reporter une nouvelle fois le Brexit sans motif valable et sérieux", déclare Arnaud Comte. Boris Johnson va donc s'atteler à convaincre les députés travaillistes et les unionistes nord-irlandais. Par le passé, Theresa May avait elle aussi obtenu un accord sur le Brexit mais sans réussir à le faire voter par le parlement britannique.

Le JT

Les autres sujets du JT