Brexit : l'incroyable défi d'un Britannique

Entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le divorce est presque consommé. "Le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne et il ne peut y avoir de retour en arrière", a assuré la Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May. Pourtant, un homme s'est lancé dans un ultime défi pour stopper le Brexit : pacourir l'Europe à bord d'un van.

Une sorte de "tournée d'adieu"

Plus précisément, l'objectif du voyage est d'écrire "STOP BREXIT" en lettres géantes sur la carte de l'Europe, grâce à la géolocalisation et ces points qui s'affichent dans votre application de jogging, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça que l'irréductible Britannique a eu cette idée. Andy Pardy, 28 ans, a alors quitté son travail de conseiller informatique et s'est acheté un van pour parcourir l'Europe.

Avec 30 000 km de route devant lui, Andy Pardy considère ce voyage comme une sorte de "tournée d'adieu" avant l'inévitable Brexit. À travers ce road trip, il espère attirer l'attention sur la liberté de circulation qu'offre l'Union européenne à ses citoyens. Parti du Royaume-Uni le 9 juillet, il est déjà passé par l'Irlande, la Scandinavie et les pays baltes. Le mot "STOP" est déjà inscrit, ne lui reste plus qu'à former le mot "BREXIT". Son périple devrait se terminer au Portugal, vers la fin du mois d'octobre.