Brexit : peut-il y avoir un nouveau référendum ?

Les voix s'élèvent pour un nouveau référendum au Royaume-Uni. Une organisation nommée "people's vote" milite, avec de plus en plus de soutiens, pour un nouveau vote pour ou contre le Brexit. Mais cela n'a que peu de chance de se produire. En direct de Londres, notre correspondante Lilya Melkonian explique :"Juridiquement, l'organisation d'un second référendum serait tout à fait possible et légale. Il suffirait que la majorité des députés du Parlement britannique le votent sous la pression de l'opinion publique. C'est là tout l'objectif de la campagne de "people's vote"".

Quelle probabilité pour un nouveau vote ?

Mais, en réalité, il y a peu de chances que cela aboutisse. La journaliste poursuit : "Theresa May dispose de la majorité parlementaire et a répété à plusieurs reprises que le peuple s'étant déjà exprimé, elle refuse de revenir sur cette décision. Même si elle changeait d'avis, l'organisation d'un nouveau référendum prendrait plus de neuf mois, ce serait trop tard : le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 27 mars prochain, dans sept mois seulement."

