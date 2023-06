Europe : le continent qui se réchauffe le plus vite

Le réchauffement climatique touche particulièrement l’Europe. C’est le résultat d’une étude de l’organisation météorologique mondiale. On y apprend que notre continent s’est réchauffé deux fois plus vite que le reste du monde depuis les années 80.

Le constat alarmant sort d’une étude du service européen Copernicus. L’Europe s’est réchauffé deux fois plus vite que le reste du monde et quatre fois plus vite que des latitudes comparables. En 2022, la température moyenne européenne est supérieure de 2,3 °C à la période préindustrielle, alors que cette augmentation n’est que de 1,2 °C pour l’ensemble de la planète. La tendance s’accélère depuis les années 80.



Un espoir, le recours aux énergies renouvelables

Par endroits et notamment en France, le réchauffement est encore plus important. Côté explication, les avis scientifiques divergent. Certains attribuent cela au jet-stream, un courant d’air froid en haute altitude qui faiblit et se divise en deux au-dessus de l’Europe. D’autres pointent une consommation très élevée en gaz à effet de serre. Le continent est en effet l’un des plus industrialisés au monde. Côté conséquences, en revanche, c’est unanime. Les sécheresses comme celle de 2022 vont devenir la norme.