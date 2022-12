Justice : le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert

Lundi 5 décembre, le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert en Belgique. Ils avaient été perpétrés par la même cellule terroriste que celle des attentats de Paris.

Le procès des attentats terroristes du 22 mars 2016 a débuté à Bruxelles (Belgique), lundi 5 décembre. Les accusés sont jugés pour les attentats à la bombe qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Dans la matinée de ce 22 mars, deux hommes s'étaient fait exploser dans le hall de l'aéroport de Zaventem (Belgique), tandis qu'un complice déclenchait une charge dans le métro. Ces attaques ont été menées par la même cellule terroriste qui avait frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015.

Les victimes attendent des réponses

Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité en France, est également sur le banc des accusés à Bruxelles. Les victimes attendent ce procès. "Je pense que c'est un passage obligé dans la reconstruction, dans l'adaptation", indique Gaëtan Meuleman, porte-parole de l'association Life for Brussels. Une victime espère des réponses durant ce procès. L'un des accusés, Mohamed Abrini, menace déjà de garder le silence. Le procès doit durer jusqu'en juin 2023.