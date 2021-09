Macron et Merkel réunis pour un dernier dîner de travail

Le dernier dîner de travail entre Emmanuel Macron et Angela Merkel a eu lieu jeudi 16 septembre à l'Élysée. Il s'est terminé vers 22h30, selon Julien Nény, le journaliste de France Télévisions, qui s'exprime en direct jeudi soir depuis le palais de l'Élysée à Paris. Un menu copieux avec la situation internationale en Afghanistan, au Sahel et en Biélorussie et la préparation des prochains sommets européens, notamment celui du 6 octobre prévu en Slovénie.

Un hommage à Merkel en octobre

C'est une page d'histoire qui s'est tourné ce soir. Cela fait plus de seize ans que la chancelière dirige l'Allemagne et Angela Merkel a connu quatre présidents français. Emmanuel Macron a prévu courant octobre, après les élections législatives allemandes, de rendre un hommage appuyé à Angela Merkel sur son action en Allemagne, au sein de l'Union européenne, mais aussi et peut-être surtout saluer l'importance à ses yeux du couple franco-allemand.