Élections en Allemagne : Angela Merkel et la France, une grande histoire

Elle aura connu quatre présidents de la République français en 16 années à la tête de l'Allemagne. Jeudi 16 septembre marque la dernière rencontre d'Angela Merkel avec un chef de l'État français. Une histoire qui n'a pas forcément été rose entre la chancelière et les différents représentants de la France. "Au fur et à mesure, elle a eu une relation un peu plus prudente, des fois réticente", explique Albrecht Meier, éditorialiste au Tagesspiegel.

Une relation pleine de hauts et de bas

Il y a eu de nombreux sujets de discorde entre la France et l'Allemagne, sur les sujets économiques ou bien sur la gestion de la crise migratoire, où Angela Merkel s'est sentie abandonnée. "Madame Merkel aurait préféré plus d'engagement de la France pour une politique d'aide européenne en faveur des réfugiés", explique Sabine Von Oppeln, politologue. Malgré des désaccords et des frictions, les relations diplomatiques ne se sont jamais coupées. L'Allemagne et Merkel sont restés solidaires de la France dans ses plus tristes moments.