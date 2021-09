DIRECT. Sahel : le combat contre le groupe Etat islamique au Grand Sahara "continue" après "un coup décisif", promet Florence Parly

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SAHEL

: Les premières réactions politiques après l'annonce de la mort du chef du groupe Etat islamique au Grand Sahara par l'Armée française. Le maire de Nice, Christian Estrosi, salue sur Twitter "ce succès de nos forces armées françaises" et rend hommage "à leur courage et à leur efficacité".



"Ce coup frappé contre Daesh au Sahel est un remarquable succès pour nos troupes, face au terrorisme international !", se félicite de son côté Renaud Muselier, le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Suivez notre direct.



: Quelques éléments en plus après l'annonce de la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraou, le chef du groupe Etat islamique au Grand Sahara. Son groupe, appelé EIGS, qu'il avait créé en 2015, avait été désigné comme "ennemi prioritaire" au Sahel, lors du sommet de Pau en janvier 2020.



En août 2020, au Niger, c'est lui qui avait personnellement ordonné l'assassinat de six travailleurs humanitaires français et de leurs guide et chauffeur. Cette attaque contre des jeunes engagés dans l'humanitaire avait suscité une vive émotion.



: Adnan Abou Walid Al-Sahraoui était l’émir de ce groupe djihadiste considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la zone dite des "trois frontières", à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. "Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel", a tweeté le président français.



Le chef de l’EIGS "est mort à la suite d’une frappe de la force Barkhane", a précisé de son côté la ministre des armées Florence Parly.









(FRED MARIE / HANS LUCAS / AFP)





: mmanuel Macron annonce que les forces françaises ont tué le chef de l’organisation Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).

: On commence avec un premier point sur l'actualité de ce jeudi 16 septembre :



Décollage réussi. Quatre touristes spatiaux américains ont débuté un incroyable voyage en apesanteur dans un vaisseau de SpaceX, cette nuit. Ils doivent passer trois jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. C'est une première historique.



Le chef du groupe jihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces françaises, a annoncé Emmanuel Macron cette nuit sur Twitter. "Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel", écrit le président français.



Météo France a levé cette nuit les vigilances orange pour pluie-inondation et/ou orages ont été levées pour les six départements encore en alerte. Il n'y a donc plus aucun département sous surveillance ce matin.



• Le PSG déçoit pour son entrée en lice en Ligue des champions face à Bruges (). Ce soir, place à l'Europa League, avec Lyon, Monaco et Marseille. On aura aussi un œil sur Rennes qui fait son entrée en lice dans la toute nouvelle compétition, la Ligue Europa Conference.