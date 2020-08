L’opposant russe Alexeï Navalny soigné en Allemagne

C’est un cortège sous haute surveillance qui est arrivé samedi 22 août à l’hôpital de la Charité à Berlin (Allemagne). À l’intérieur de l’ambulance, l’opposant russe Alexeï Navalny, toujours plongé dans un coma artificiel. Son transfert a été possible grâce à Jako Bizilj, fondateur de l’ONG Cinema for Peace. Il y a deux ans, il avait aidé dans les mêmes conditions un membre du groupe des Pussy Riot victime d’un empoisonnement et lui aussi obstacle au pouvoir russe.

Pas de nouvelles sur la santé de Navalny

Les partisans d’Alexeï Navalny restent persuadés qu’il a été empoisonné en buvant un thé dans un aéroport de Sibérie jeudi. Les médecins russes rejettent cette thèse. Après avoir refusé le transfert de l’opposant, ils l’ont finalement autorisé vendredi soir. Pour le moment, les médecins allemands de l’homme de 44 ans ne communiquent pas sur son état. Il est hospitalisé dans un service spécialisé dans les affaires d’empoisonnement.



