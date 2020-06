L'Eurozapping : Lufthansa supprime 22 000 postes

Dégraissage massif chez Lufthansa en Allemagne. 22 000 postes vont être supprimés, dont la moitié dans le pays. La compagnie est plombée par la pandémie, même si elle vient de bénéficier de 9 milliards d'aides de l'Etat. Les partis d'opposition crient au scandale. Après la crise, la Lufthansa avait réduit la voilure et va se débarrasser d'une centaine d'avions sur les 700 de sa flotte. Il y aura aussi moins de voyageur et moins de créneaux dans les aéroports. La compagnie annonce qu'elle ne croit pas à la reprise et change de modèle économique.

En Ukraine, l'attente est finie pour les bébés de mères porteuses. Ils étaient regroupés depuis des semaines dans un hôtel de Kiev. Une centaine, conçus par GPA. Les parents qui les ont voulus peuvent enfin les récupérer, un soulagement. Interdite dans la plupart des pays européens, la GPA est possible en Ukraine pour 50 000 à 70 000 euros.

Un petit anglais symbole de solidarité

En Grande-Bretagne, un enfant handicapé est devenu le symbole de solidarité. En promettant de marcher dix kilomètres avec ses béquilles, il a récolté plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'hôpital qui va le soigner. Il a perdu l'usage de ses jambes à cause de sa famille biologique qui le battait. Il fait désormais la fierté de sa famille adoptive.

En Italie, le Bansky du Bataclan retrouvé. Volé à Paris, l'œuvre a été retrouvée dans une ferme des Abruzzes.