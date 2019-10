L'attentat de Halle a été retransmis en direct pendant 35 minutes sur la plateforme Twitch

L'horreur en direct, pendant plus d'une demi-heure. L'attaque antisémite d'un tireur contre une synagogue à Halle, en Allemagne, qui a fait deux morts mercredi 10 octobre, a été diffusée en direct pendant 35 minutes sur la plateforme Twitch. La scène a été regardée par 5 personnes en live et quelque 2 200 personnes ont ensuite vu la version conservée sur Twitch, avant qu'elle ne soit supprimée.

