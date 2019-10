Allemagne : ce que l'on sait de l'attentat contre une synagogue qui a fait au moins deux morts à Halle

Au moins deux personnes ont été tuées dans une fusillade à Halle, dans le centre-est de l'Allemagne. L'attentat a visé une synagogue puis un restaurant turc. Le parquet antiterroriste allemand a été saisi.

L'attentat a été perpétré en plein Yom Kippour, la plus importante fête juive. Au moins deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées en pleine rue à Halle (Land de Saxe-Anhalt, Allemagne), mercredi 9 octobre, dans une attaque visant une synagogue et un restaurant turc. Une personne a été interpellée, a annoncé la police.

Selon le ministre de l'Intérieur allemand, il s'agit d'une "attaque antisémite" probablement perpétrée par un sympathisant "d'extrême droite". La sécurité a été renforcée au cours de la journée devant les synagogues de plusieurs villes allemandes, dont Berlin ou Dresde, et les écoliers de la ville voisine de Leipzig ont été renvoyés chez eux. Voici ce que l'on sait de cet attentat.

Une synagogue et un restaurant turc visés

En milieu de journée, mercredi, "70 à 80 personnes" étaient réunies pour Yom Kippour dans la synagogue du quartier Paulus, d'après le président de la communauté juive de Halle, Max Privorotzki. Une personne a alors tenté de pénétrer dans l'édifice religieux, mais en a été empêchée par les dispositifs de sécurité, a relaté Max Privorozki au magazine Der Spiegel (en allemand). "Nous avons vu à travers la caméra de notre synagogue qu'un agresseur lourdement armé, avec un casque en acier et un fusil, tentait d'ouvrir les portes", a-t-il témoigné. L'assaillant a également tenté de tirer sur la porte du cimetière juif mitoyen, a poursuivi le porte-parole de la communauté.

Plusieurs personnes ont également fait état de tirs, dont un tir de grenade, visant un restaurant turc de kebab situé à 600 m de la synagogue. "Il a jeté une grenade sur le local. La grenade s'est écrasée sur la porte et a explosé, a témoigné sur la chaîne NTV un homme qui se trouvait dans les locaux. L'homme a ensuite tiré au moins une fois dans le restaurant, l'homme qui était assis derrière moi a dû mourir. Je me suis caché dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte."

L'agence de presse allemande DPA a aussi fait état de tirs à Landsberg, située à une quinzaine de kilomètres de Halle. Mais le lien entre les deux fusillades n'est pas établi.

Au moins deux morts et deux blessés graves

"Deux personnes ont été tuées à Halle, selon les premières constatations", a annoncé la police allemande sur Twitter. Toujours selon la police, il s'agit d'un homme et une femme.

Deux autres personnes ont été grièvement blessées par balle. Elles ont été admises à l'hôpital universitaire de la ville. "Elles sont en train d'être opérées", a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'hôpital.

Un suspect interpellé

La police a annoncé avoir arrêté un suspect, sans plus de précisions. Sur des images reprises par de nombreux médias, dont Die Welt (en allemand), un homme habillé en kaki et casqué tire en pleine rue, près d'une voiture. Puis il s'effondre et reste quelques secondes à terre, avant de remonter dans le véhicule et de partir.

Le tueur de Halle photographié en train de tirer sur un kebab (photos du stream de @welt ), après avoir tiré au lancée-grenade sur un cimetière juif. pic.twitter.com/hZMHOmZqbl — Wills (@Wills218) October 9, 2019

Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, les autorités, après avoir parlé de deux assaillants, s'orientent vers la piste d'un seul tireur, aidé éventuellement de complices. Le site du journal allemand avance que le suspect serait Stephan B., âgé de 27 ans et originaire de Saxe-Anhalt.

La piste d'un attentat d'extrême droite

Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. La chancelière allemande, Angela Merkel, a qualifié cette fusillade d'"attentat". "Dans l'état actuel des choses, nous devons partir du principe qu'il s'agit d'une attaque antisémite", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, ajoutant que la justice suspectait un acte "d'extrême droite".

Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a quant à lui tweeté : "Qu'une synagogue soit attaquée le jour du Kippour nous frappe au cœur. Nous devons tous lutter contre l'antisémitisme dans notre pays. Mes pensées vont aux morts et aux blessés, à leurs proches et à la police en ces heures difficiles".

Dass am Versöhnungsfest #YomKippur auf eine Synagoge geschossen wird, trifft uns ins Herz. Wir alle müssen gegen den Antisemitismus in unserem Land vorgehen. In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei den Toten und Verletzten, ihren Angehörigen und der Polizei. #Halle — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 9, 2019

L'assaillant a lui-même filmé son attaque et diffusé la vidéo sur une plateforme internet, a indiqué le site SITE, spécialisé dans la surveillance des organisations terroristes. Dans cette vidéo de 35 minutes, cet homme affirme notamment que "l'Holocauste n'a jamais existé" et considère que les juifs sont à l'origine de tous les problèmes, selon le site, qui dresse un parallèle avec une vidéo similaire filmée par l'auteur des attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, contre deux mosquées en mars dernier.

L'attentat de Halle intervient quelques mois après le meurtre, en Hesse, de Walter Lübcke, un élu du parti conservateur d'Angela Merkel (CDU) qui avait pris position en faveur des réfugiés. Le principal suspect, qui a avoué, est un membre de la mouvance néonazie. Plus de 12 700 extrémistes de droite jugés dangereux sont recensés par les autorités allemandes.