Inondations meurtrières en Allemagne : les habitants auraient-ils pu être mieux avertis ?

En Allemagne, plusieurs localités ont été ravagées par les eaux. Un torrent a balayé la petite ville de Schuld en seulement une trentaine de minutes. L’heure est désormais au nettoyage et à la désolation. "L’eau est montée à trois mètres de haut, tout est cassé. La cuisine, la salle à manger, la cave…", se désole une femme. Six maisons se sont effondrées et il n’y a plus rien à sauver. Une autre tient en équilibre. "On ne peut pas rentrer à l’intérieur car la maison peut s’effondrer. Il y a d’énormes dégâts, on doit attendre", explique un sinistré.

Angela Merkel attendue sur place

Les habitants se demandent également s’ils auraient pu être mieux avertis. "Normalement on a une alarme quand quelque chose ne va pas. Mais là, elle n’a pas marché", répond Marcel Geilen, sinistré, qui a acheté sa maison il y a un mois. "Je suis choquée, c’est juste incroyable. Il n’y a pas eu d’alarme", rétorque une femme interrogée. Les autorités expliquent qu’il y a bien eu des sirènes, mais seulement jusqu’à ce que l’électricité ne soit coupée par la montée des eaux. "C’est arrivé très vite, normalement on a le temps de réagir. Mais là, on ne l’avait pas, les gens ont été piégés dans leur maison", détaille Andreas Solheid, pompier officier de communication. Les dégâts sont considérables, Angela Merkel est attendue à Schuld, dimanche 18 juillet.