Eurozapping : un centre pour réfugiés ukrainiens incendié en Allemagne, la Roumanie au bord de l'asphyxie, un char offert aux Ukrainiens par les Tchèques

En Allemagne, un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens situé dans le nord du pays a été incendié, dans la soirée du mercredi 19 octobre. Les flammes ont réduit les locaux en cendres. 14 réfugiés ukrainiens étaient hébergés dans cette maison. Ils ont réussi à fuir et n'ont pas été blessés, mais le choc est terrible. Un choc aussi pour l'Allemagne, car les enquêteurs privilégient la piste d'un acte criminel. Une croix gammée a été retrouvée sur les lieux la semaine dernière.





La Roumanie au bord de l'asphyxie



En République Tchèque, des habitants se cotisent pour acheter un char aux Ukrainiens. Depuis septembre, une collecte de fonds est en effet organisée pour offrir un char soviétique modernisé aux troupes ukrainiennes. Avec plus d'un million d'euros de dons, le char a été acheté.

En Roumanie, la guerre en Ukraine met les syndicats dans la rue, en raison de ses conséquences : inflation galopante, énergie hors de prix, et des usines qui risquent de fermer car la facture devient trop élevée. La Roumanie et son industrie sont au bord de l'asphyxie.