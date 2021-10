Eurozapping : tentative de fuite d’une ancienne nazie en Allemagne ; Wayne Couzens condamné à perpétuité en Grande-Bretagne

En Allemagne, Irmgard Furchner, l’ancienne secrétaire d’un camp nazi, a tenté de fuir avant le début de son procès, au tribunal d’Itzehoe, dans le nord du pays. Alors que les victimes se pressaient à l’entrée, l’inculpée, une femme de 96 ans, a quitté sa maison de retraite et est partie en taxi. Elle a été retrouvée et va être transférée au tribunal, où un médecin vérifiera si elle est apte à être emprisonnée. Irmgard Furchner est poursuivie pour avoir aidé au meurtre de plus de 10 000 personnes entre 1943 et 1945. Son procès a été reporté au 19 octobre.

En Grande-Bretagne, Wayne Couzens, le meurtrier de Sarah Everard, a été condamné à perpétuité. Le policier a arrêté la jeune femme alors qu’elle rentrait chez elle, l’a menottée et fait monter dans sa voiture sous prétexte de mesures anti-Covid. Il l’a ensuite violée et tuée avant de brûler son corps dans une forêt du Kent. "La confiance des femmes dans la police britannique a été brisée", a assuré Sue Fish, ancienne cheffe de police de la région de Nottingham, interrogée par la BBC. L’affaire a suscité un vaste émoi dans le pays.

Conflit aux frontières et menace sur les côtes

Au Kosovo, les tensions avec la Serbie sont sur le point de s’apaiser. Depuis onze jours, les Kosovars ont fait appel à leurs forces spéciales pour bloquer toute entrée de Serbes dans leur pays, provoquant leur riposte. La visite de la présidente de la Commission européenne dans la région a permis de désamorcer le conflit. La Serbie recule et les forces de l’Otan vont intensifier leur présence pour s’assurer que les frontières seront bien débloquées.

La Bulgarie craint une vaste marée noire, après le naufrage en mer Noire du bateau panaméen, le Vera Su, le 20 septembre, avec à son bord plus de 3 000 tonnes d’engrais. Des fuites ont été constatées. La Bulgarie a lancé une enquête pour crime contre l’environnement.