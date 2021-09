Allemagne : une ex-secrétaire d'un camp de concentration nazi "en fuite" avant son procès

Une ancienne secrétaire d'un camp de concentration nazi, âgée de 96 ans aujourd'hui et dont le procès devait s'ouvrir jeudi 30 septembre au matin en Allemagne, "est en fuite", a annoncé le président de la cour d'Itzehoe, et "un mandat d'arrêt a été émis". Agée de 18 à 19 ans à l'époque des faits, Irmgard Furchner, qui vit dans une résidence pour personnes âgées près de Hambourg, doit être jugée pour "complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas", selon le parquet.

L'accusation lui reproche d'avoir participé au meurtre de détenus dans le camp de concentration de Stutthof, en Pologne, où elle travaillait comme dactylographe et secrétaire du commandant du camp, Paul Werner Hoppe, entre juin 1943 et avril 1945. Quelque 65 000 personnes y ont trouvé la mort. Selon l'avocat Christoph Rückel, qui représente depuis des années des survivants de la Shoah, "elle a aussi tapé à la machine les ordres d'exécution et de déportation et apposé ses initiales", a-t-il assuré sur la chaîne NDR (en allemand).