Eurozapping : des grèves paralysent des aéroports allemands, la Turquie connaît un nouveau séisme

Eurozapping du lundi février.

Nouvelle grève d'avertissement en Allemagne. Les syndicats exigent une hausse de 10,5% des salaires pour le personnel au sol et le personnel de sécurité des aéroports, avec un minimum de 500€ par mois pour les plus modestes. Résultat, les aéroports de Cologne et de Düsseldorf étaient presque à l'arrêt. En attendant, d'autres grèves d'avertissement sont prévues.

Un nouveau séisme en Turquie

La Turquie frappée par un nouveau tremblement de terre. Cette fois d'une magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti à Malatya, dans le sud-est du pays. Une trentaine de bâtiments se sont effondrés faisant au moins un mort et 69 blessés. "Nous n'avons pas été assez efficaces durant les premiers jours. Je vous demande pardon", s'est excusé le président turc Erdogan. Le 6 février, deux secousses, dans cette même région, ont fait plus de 44.000 morts.