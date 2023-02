Afrique : pour Emmanuel Macron, l'Afrique est "tout sauf une terre d'angoisse"

Emmanuel Macron prône une coopération avec l'Afrique pour laisser la Franceafrique au passé. Pour le président de la République, la France doit à nouveau se battre pour s'y faire une place.

Changement de cap pour la France en Afrique. Fini la Franceafrique pour Emmanuel Macron, qui rappelle que le continent n'est plus le pré carré de la France : "L'Afrique est tout sauf une terre d'angoisse et de résignation. Elle est une terre d'optimisme et de volontarisme". Après 10 ans de présence militaire, la France a dû quitter le Mali et le Burkina Faso. Mais elle possède toujours six bases permanentes sur le continent africain qui serviront à la formation.

Des opportunités économiques, mais pas que

"Cette transformation débutera dans les prochains mois, avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance de la présence, dans ces bases, de nos partenaires africains". Le président de la République estime qu'il est nécessaire que le monde économique français se réveille pour aller se battre pour les opportunités qu'offre ce continent. Une tournée est prévue bientôt, lors de laquelle il sera aussi question de réchauffement climatique et de déforestation.