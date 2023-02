Iran : des centaines d'écolières empoisonnées

Mais que se passe-t-il en Iran, où des centaines d'écolières semblent avoir été empoisonnées au gaz à travers le pays ?

Des jeunes filles victimes de mystérieux malaises dans leurs écoles, prises en charge par les secours et conduites à l'hôpital. Quelques centaines depuis fin novembre, dans plusieurs villes d'Iran. Elles évoquent toutes une intoxication au gaz, elles décrivent toutes les mêmes symptômes : des maux de tête, des vertiges, le nez qui pique… Que se passe-t-il à Qom, où une dizaine d'établissements sont touchés. Pareillement à Téhéran et dans d'autres agglomérations. Les autorités ont enquêté et ont donné une explication.

Des extrémistes religieux ?

Les jeunes filles auraient été empoisonnées intentionnellement. Mais par qui ? Les auteurs pourraient être des extrémistes religieux. Leur but, fermer les écoles de filles. Sur les réseaux sociaux, les Iraniens en colère partagent des dessins de jeunes filles équipées de masques à gaz, pour continuer à apprendre.