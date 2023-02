Brexit : un accord trouvé sur la question de l'Irlande du Nord

Après plusieurs années de négociations, un accord a été trouvé pour gérer l'épineuse question de la frontière nord-irlandaise post-Brexit.

Après plusieurs mois de négociations, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne sont parvenues à un accord de contrôle post-Brexit en Irlande du Nord. "Le nouvel accord de Windsor protège nos marchés respectifs et nos marchés respectifs. Et surtout, il maintient la paix obtenue grâce à l'accord du Vendredi Saint", s'est réjouie la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. Signé en 2020, le protocole nord-irlandais régule la circulation de marchandises entre l'Irlande du Nord et le Royaume Uni, seule frontière terrestre avec l'Union Européenne. L'objectif était de protéger le marché unique européen sans mettre en péril les accords de paix en mettant une frontière en mer d'Irlande.

Certaines parties restent à convaincre

"La bureaucratie n'aura plus besoin de centaines de certificats pour chaque camion. Et nous mettrons fin à la situation, où les aliments fabriqués selon les règles britanniques, ne pouvaient être expédiés en Irlande du Nord", a déclaré Rishi Sunak, premier ministre britannique. Reste à savoir si cet accord pourra convaincre les unionistes nord-irlandais. Certains députés britanniques, partisans d'un Brexit dur, sont également sceptiques.