Economie : l'Allemagne, première économie européenne, est entrée en récession

C'est une première depuis la pandémie de Covid-19. Le gouvernement table toujours sur une croissance positive pour l'année 2023.

Une mauvaise nouvelle pour Olaf Scholz. L'Allemagne, première économie européenne, est entrée en récession au premier trimestre, après une deuxième baisse consécutive de son activité économique dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt. Le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 0,3% entre janvier et mars 2023, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre 2022, selon l'institut national des statistiques.

Il s'agit d'une récession au sens technique, c'est-à-dire deux trimestres de baisse à la suite. C'est une première depuis la pandémie de Covid-19 qui avait provoqué une chute du PIB allemand au premier et deuxième trimestre 2020. Sur un an, l'indicateur chute de 0,5%. En Belgique et en France, en revanche, l'activité économique a progressé respectivement de 0,4% et 0,2% au premier trimestre 2023. L'Italie a de son côté vu son PIB grimper de 0,5%.

L'industrie allemande, longtemps dépendante du gaz russe bon marché, a été durement touchée l'an dernier après le début de la guerre en Ukraine, Moscou ayant coupé ses approvisionnements vers l'Allemagne et fait grimper les prix. Malgré ce ralentissement, le gouvernement allemand s'attend toujours à une reprise progressive de l'activité au cours de l'année, avec au final sur l'ensemble de l'année une croissance de 0,4% en 2023.